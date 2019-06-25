На Волге исчезли несколько видов рыб

Начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Анатолий Паламарчук заявил, что в бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб полностью исчезли.

«Угрожающая ситуация складывается на реке Волга, где потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, севрюги – на 40%, белуги – на 92%. Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли», – передает РИА «Новости» текст выступления Паламарчука в ходе межведомственного совещания «О состоянии законности и дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».

Он отметил, что в Волжский бассейн ежегодно сбрасывается огромное количество сточных вод, питающих сине-зеленые водоросли, которые вытесняют живые организмы.



Паламарчук заявил также, что остается острой экологическая проблема бассейна реки Амур, где работают более 200 рыбопромысловых участков, которые ежегодно вылавливают свыше 35 тыс. тонн лосося.



Напомним, 6 июня 2019 года замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что нерест рыбы на Волге в Астраханской области в текущем году может стать одним из худших за всю историю наблюдений.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о причинах обмеления Волги и его последствиях.