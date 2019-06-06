Росрыболовство спрогнозировало катастрофически низкий нерест на Волге

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что нерест рыбы на Волге в Астраханской области в текущем году может стать одним из худших за всю историю наблюдений.

Представитель Росрыболовства отметил, что у ведомства много вопросов по сбросу воды, из-за которого в последние десять лет нерест рыбы не осуществляется эффективно.

«В Астрахани ситуация еще критичнее в этом году. Там был очень короткий попуск с малым сбросом воды и фактически нерест будет катастрофичным. Ситуация будет одна из худших за историю наблюдения по Волге», – сказал Соколов, передает «Прайм».

Он напомнил, что этот вопрос уже затрагивался руководством Росрыболовства на совещании с президентом страны Владимиром Путиным в Ахтубинске.

«Надеемся, в итоге выйдет поручение соответствующее, потому что если не учитывать интересы рыбного хозяйства, это приведет к тому, что рыбы у нас не будет», – заявил Соколов, добавив, что сброс воды из водохранилищ должен быть научно обоснованным и учитывать интересы рыбохозяйственной отрасли.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о причинах обмеления Волги и его последствиях.