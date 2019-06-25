Звезда «Реальных пацанов» оценил рейтинг агрессивных городов

Актер Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», подверг критике рейтинг самых агрессивных российских городов, в котором упоминается Пермь.

Актер, проживающий в Пермском крае, заявил, что агрессию города сложно измерить.

«Не знаю, как эти опросы делались. Возможно, она где-то и проявляется, но говорить, что город агрессивный однозначно, я бы не стал», – передает URA.RU слова Бежаняна.

При этом актер отметил, что не чувствует агрессии в Перми и вообще не понимает, как можно применять этот эпитет по отношению к городу.

Напомним, во вторник маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых агрессивных российских городов, в котором первые три места заняли Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.

Ранее был опубликован список самых хамских городов России. Там отмечалось, что чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38% случаев), в местах общепита (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%). На первом месте оказался город Пермь, однако актеры сериала «Реальные пацаны», комментируя это, не согласились с данными опроса.