Названы города России с самыми агрессивными жителями

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых агрессивных российских городов.

«Городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск», – приводит данные рейтинга «Ura.ru».

Уточняется, что опрос прошел в 25 городах России среди трех тысяч респондентов методом интервью. Опрашиваемые ответили на вопросы: «Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто вы проявляете агрессию? В отношении вас часто проявляют агрессию?».

В результате исследования был составлен рейтинг из 27 наиболее агрессивных городов России.

Ранее был опубликован список самых хамских городов России. Там отмечалось, что чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38% случаев), в местах общепита (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%). На первом месте оказался город Пермь, однако актеры сериала «Реальные пацаны», комментируя это, не согласились с данными опроса.