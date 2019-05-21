Актеры «Реальных пацанов» оценили рейтинг самых хамских городов

Актеры из «Реальных пацанов» подвергли критике рейтинг «хамских городов», где Пермь, Челябинск и Саратов заняли первые три места; актеры заявили, что доверять подобным исследованиям не стоит.

«Я вообще считаю, что у нас, наоборот, люди более сдержанные. Хотя бы потому, что в Перми и на Урале достаточно холодно», – сообщил Владимир Селиванов в разговоре с Ura.ru.

«Я не считаю Пермь хамским городом. Я люблю его и поэтому живу тут», – добавил другой артист из актерского состава сериала Армен Бежанян.

По мнению артистов, уральские города не выделяются на фоне других в плане хамского отношения людей друг к другу.

«Я бы рекомендовал уральцам не верить подобному рейтингу. Мы же не знаем достоверно, кто и как проводил опросы, чтобы узнать, какой город самый хамский в стране», – подчеркнул Селиванов.

Рейтинг был опубликован компанией Zoom Market, всего в списке значатся 27 российских городов. В исследовании отмечалось, что чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38% случаев), в местах общепита (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

Опрос проводился методом личного интервью, общая выборка составила 3240 респондентов.