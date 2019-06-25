В Мосгоргеотресте раскрыли реальные предпосылки мифов о «метро-2»

Якобы существующие в Москве тайные подземные сооружения – «метро-2» – это миф, но как и у любого мифа, у него есть реальные предпосылки, рассказал управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов.

Серов рассказал, что «метро-2» – это неофициальное название якобы существующих в российской столице подземных транспортных сооружений – бункеров и секретных линий метро, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «у любого мифа есть какие-то свои предпосылки»: «Столичный метрополитен характеризуется сильной разветвленностью, и при его строительстве, конечно же, создавались и какие-то дополнительные служебные и обслуживающие помещения – депо и так далее. Когда говорят о «метро-2», я думаю, что именно эти помещения люди и имеют в виду. Исследовать это с профессиональной точки зрения нам не приходилось».

В 1992 году журнал «Юность» опубликовал роман писателя и сценариста Владимира Гоника «Преисподняя», действие которого происходит в подземных бункерах Москвы. В интервью корреспонденту газеты «Коммерсант» в 1993 году писатель заявил, что термин «метро-2» был введен именно им, а роман написан на основе собранных им за 20 лет сведений о бункерах и линиях секретного метро.

После эта тема неоднократно затрагивалась СМИ.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года запланировано открытие 14 станций Московского метрополитена.