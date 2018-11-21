В Москве в 2019 году откроют 14 новых станций метро

Столичные власти запланировали открытие еще 14 станций Московского метрополитена до конца 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«За последние годы мы создали неплохой задел и продолжим активное строительство метро. В этом году мы планируем запустить 14 станций метро», – сказал Хуснуллин, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что «это восемь станций на Некрасовской линии, участок Сокольнической ветки от «Саларьево» до «Столбово» и две станции Большого кольца метро – «Лефортово» и «Авиамоторная».

В частности, к маю планируется запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы. Так, на новом участке протяженностью около 11 км будут расположены станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

Кроме того, еще четыре станции «розовой» линии метро от «Некрасовки» до «Косино» планируется открыть в конце марта – начале апреля. На этом участке также расположены станции «Лухмановская» и «Улица Дмитриевского». «Второй участок этой линии со станциями «Нижегородская», «Стахановская», «Окская улица» и «Юго-Восточная» планируется запустить в конце года», – рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что прошлый год был рекордным по вводу метро в эксплуатацию. «В 2018 году мы совершили настоящий рывок: такого количества участков линий и станций в год не вводилось ни разу за всю историю метрополитена. 33 километра новых линий и 17 станций – беспрецедентные объемы, побившие рекорд 1935-го года», – добавил Хуснуллин.