Иран поддержал Трампа на 100%

Глава МИД Ирана Джавад Зариф рассказал, в чем на 100% прав президент США Дональд Трамп.

По словам Зарифа, глава американского государства «на 100% прав в том», что войскам США «нечего делать в Персидском заливе», передает РИА «Новости».

Тегеран подчеркнул, что вывод американских войск из региона «полностью соответствует интересам США и мира».

Однако «Группу-Б не волнуют интересы» Вашингтона. Кроме того, она «пренебрегает дипломатией и жаждет войны», заявил Зариф.

«Группой-Б» Зариф называет советника президента США Джона Болтона, главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, а также наследных принцев Саудовской Аравии и ОАЭ Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что иностранные государства пока не обращались к США с просьбой обеспечить сопровождение их судов в регионе Персидского залива, передает ТАСС.

Напомним, Трамп призвал страны-импортеры нефти самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Для обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива США вместе с союзниками создают коалицию, заявил Госдеп.

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