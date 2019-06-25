Украина собралась на «битву» в ПАСЕ против России

Украина намерена продолжить борьбу за антироссийские санкции в ПАСЕ, заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Как заявил Арьев в Facebook, в «час ночи» ассамблея «открыла дверь агрессору», но «завтра битва будет продолжаться». Киев намерен бороться за «санкции, которые остались среди возможных».

В украинской делегации 12 человек.

Для того, чтобы оспорить полномочия российской делегации требуется 30 человек как минимум от пяти национальных делегаций, передает РИА «Новости».

Напомним, после того, как ПАСЕ приняла резолюцию для возвращения России, российская делегация объявила о подаче заявки на подтверждение полномочий.

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