Представлен новый российский беспилотник-камикадзе

Концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», сообщил гендиректор компании Владимир Дмитриев.

«После презентации первого продукта, поступило много просьб, чтобы изделие не теряло видеоконтакт с оператором до соприкосновения с целью. Сегодня мы представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников – «ZALA Ланцет», – рассказал Дмитриев во время ежегодной презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019».

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что интеллектуальный комплекс «ZALA Ланцет» включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент, передает РИА «Новости».

«В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше», – пояснил Чемезов.

При этом представленный до этого на выставке IDEX в Абу-Даби дрон-камикадзе «Куб» не имел телевизионного канала наведения.

Также сообщается, что «Калашников» создал гражданский вариант новейшего автомата АК-12.

«АК-12 оказался очень удачным продуктом, у нас подписан трехлетний контракт с Минобороны, но мы подумали о людях, которые хотят иметь гражданскую версию. Поэтому сегодня мы представляем ее – АК TR3», – сказал Дмитриев.

Эксперт «Калашникова» Владимир Онокой подчеркнул, что гражданская версия автомата не сможет работать в режиме автоматического огня.

Ранее сообщалось, что концерн начал серийные поставки АК-12 в российскую армию, новейшие АК-12 и АК-15 планируется включить в состав экипировки «солдата будущего» «Ратник».