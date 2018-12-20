«Калашников» начал серийные поставки АК-12

Концерн «Калашников» приступил к серийным поставкам новейшего автомата АК-12 в российскую армию.

«Поставки автоматов АК-12 в рамках Гособоронзаказа-2019 начались», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что 20 декабря концерн отгрузил первую партию из 2,5 тыс. автоматов АК-12 для Минобороны. Это первый заказчик, кому «Калашников» поставил новейшие автоматы.

Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном «Калашников» для экипировки солдата будущего «Ратник».