На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить съемочную группу телеканала «Россия 24».

Как отмечается на сайте информационно-новостного портала Вести.Ru, инцидент произошел, когда съемочная группа брала интервью у владельцев турагентства.

В этот момент к сотрудникам СМИ подошли несколько молодых людей.

«Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она русская, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали», – говорится в сообщении.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обеспокоен ситуацией в Тбилиси. Он обвинил власти Грузии в том, что они не обеспечили безопасность для сотрудников депутатской миссии из России.

Ранее Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на указ Путина о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.