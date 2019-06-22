Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 км»

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22 июня, суббота  |  Последнее обновление — 15:35  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Призывы НАТО к защитите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Кто в Грузии не любит русских

Россияне пока могут забыть про «воспетое веками» хлебосольство и добродушие грузинского народаФото: РИА Новости
Хваленое грузинское гостеприимство дало осечку. Сначала там напали на приехавших по приглашению властей российских депутатов. Затем это переросло в массовые русофобские манифестации в центре Тбилиси. И это при том, что Грузия усиленно зазывает к себе российских туристов. Почему же русофобия является фитилем, который готов поджечь страну? Кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Как накормить мир русским пельменем

Антон Крылов, журналист
С русской кухней пока что всё очень сложно. В Москве на один ресторан русской кухни – несколько десятков иностранных. А между тем, национальная кухня – один из важнейших элементов национальной культуры – и внутри страны, и снаружи. Подробности...
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События в Тбилиси – это выписка из медкарты

Евгений Крутиков, военный эксперт
Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...
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Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
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      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
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            Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 км»

               22 июня 2019, 15:33
            Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/
            Global Look Press
            Текст: Евгения Шестак

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            Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обеспокоен ситуацией в Тбилиси, где 20 июня начались крупные антироссийские акции протеста.

            «Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России по неофициальным данным почти миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства», – написал он в своем Telegram-канале.

            Также чеченский лидер упомянул, что грузинскую культуру, литературу и искусство мир узнал благодаря России. На Северном Кавказе живет много народов, у них много причин для дружбы, и ни одной – для ненависти, отметил он.

            По его мнению, вина за раскол между Россией и Грузией лежит на «вскормленных и взращенных в США и на Западе» политиках.

            «Аллах свидетель, что мы в Чечне пытаемся наладить тесные связи с интеллигенцией, учеными, деятелями культуры Грузии», – отметил глава Чечни.

            По его мнению, власти Грузии виновны в том, что не обеспечили безопасность для сотрудников депутатской миссии из России, которые подверглись нападению радикалов.

            «Президент Грузии Саломе Зурабишвили не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всём Россию, утверждая, что Москва заинтересована в расколе Грузии и её общества. И эта речь произносилась на отчете перед послами США и западных стран. Госпожа президент глубоко заблуждается. Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие», – заверил он.

            Кадыров указал, в 2018 году оставила почти 3,5 млрд долларов в Грузии благодаря туристам. Теперь же курорты и пляжи опустеют, предупредил политик.

            Ранее Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на указ Путина о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

            Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.


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