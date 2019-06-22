Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 км»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обеспокоен ситуацией в Тбилиси, где 20 июня начались крупные антироссийские акции протеста.

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России по неофициальным данным почти миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства», – написал он в своем Telegram-канале.

Также чеченский лидер упомянул, что грузинскую культуру, литературу и искусство мир узнал благодаря России. На Северном Кавказе живет много народов, у них много причин для дружбы, и ни одной – для ненависти, отметил он.

По его мнению, вина за раскол между Россией и Грузией лежит на «вскормленных и взращенных в США и на Западе» политиках.

«Аллах свидетель, что мы в Чечне пытаемся наладить тесные связи с интеллигенцией, учеными, деятелями культуры Грузии», – отметил глава Чечни.

По его мнению, власти Грузии виновны в том, что не обеспечили безопасность для сотрудников депутатской миссии из России, которые подверглись нападению радикалов.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всём Россию, утверждая, что Москва заинтересована в расколе Грузии и её общества. И эта речь произносилась на отчете перед послами США и западных стран. Госпожа президент глубоко заблуждается. Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие», – заверил он.

Кадыров указал, в 2018 году оставила почти 3,5 млрд долларов в Грузии благодаря туристам. Теперь же курорты и пляжи опустеют, предупредил политик.

Ранее Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на указ Путина о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.