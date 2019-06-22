Режиссер Стуруа о протестах в Тбилиси: Нет больше Грузии

Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа прокомментировал протестные акции в Тбилиси.

«Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на публикацию режиссера в Facebook.

Роберт Робертович Стуруа родился 31 июля 1938 в Тбилиси. Советский грузинский и российский театральный режиссер, актер и педагог. С 1980 года руководит Государственным академическим театром имени Руставели, а с 2011 года – главный московского театра Et Cetera.

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В марте 2018 года Стуруа в числе нескольких других видных представителей грузинской интеллигенции выступил с критикой НАТО, подчеркнув, что альянс осложнил отношения России и Грузии.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.