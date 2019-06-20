Минобороны ответило на обвинения в нарушении границ Японии

Два российских Ту-95МС в ходе полета над Японским, Восточно-Китайским, Южно-Китайским морями и Тихим океаном соблюдали международные правила и не нарушали границ других государств, сообщили в Минобороны России.

«Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», - говорится в сообщении.

В то же время в военном ведомств подтвердили, что российские Ту-95МС в ходе планового полета в Тихом океане на отдельных этапах сопровождали истребители ВВС Японии, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг министерство обороны Японии заявило, что российские бомбардировщики дважды нарушили воздушное пространство страны в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море. На перехват бомбардировщиков были подняты истребители японских ВВС.