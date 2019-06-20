Япония обвинила российские бомбардировщики в нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Японии заявило, что российские бомбардировщики в четверг дважды нарушили воздушное пространство страны в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море.

На перехват бомбардировщиков были подняты истребители японских ВВС, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

При этом какой-либо опасной ситуации не было.

Японское министерство утверждает, что два российских бомбардировщика сначала вошли в воздушное пространство страны в районе острова Минами-Дайто в самой южной префектуре страны Окинава и взяли курс на север.

После один из них якобы вновь нарушил воздушное пространство страны у острова Хатидзё в Филиппинском море.

Напомним, в феврале сообщалось, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями, западной частью Тихого океана, и на отдельных участках маршрута их сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии.

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