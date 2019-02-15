Япония поднимала истребители на перехват российских Ту-95

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями, западной частью Тихого океана, сообщили в Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского и Охотского морей, а также западной части Тихого океана», – цитирует ТАСС Минобороны.

В ведомстве отметили, что бомбардировщики охраняли истребители Су-35С. На отдельных участках маршрута их сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии.

В понедельник экипажи Ту-95МС в ходе учений дальней авиации на территории нескольких регионов Западного и Центрального военных округов отработали нанесение ракетных ударов по наземным объектам «противника» в сложных погодных условиях.