Уехавшие из Чемодановки цыгане поселились у астраханских родственников

Цыганские семьи из Чемодановки Пензенской области, выехавшие после массовой драки в селе в Астраханскую область, проживают у родственников в Ахтубинске, сообщил руководитель местной цыганской общины, член конфессионального совета при губернаторе Астраханской области Григорий Кузменко.

«46 человек находятся в Ахтубинске, из них трое стариков, остальные – женщины и дети. Я с ними связался, все стабильно, нормально. Они расположились у родственников», – сказал Кузменко, передает ТАСС.

По его словам, в Астраханской области проживает около 5,5 тыс. представителей цыганской национальности. «У нас в Астрахани очень спокойная община, никаких эксцессов нет, мы живем дружно, в регионе проживают представители 131 национальности», – добавил Кузменко.

Ранее руководитель межрегиональной общественной организации «Ассоциация цыган» Артур Горбатов сообщил, что цыганские семьи из Чемодановки добровольно уехали к родственникам в Волгоградскую и Астраханскую области. В Волгоградской области сейчас, по его данным, находится около 30 человек, они собираются вскоре вернуться домой.

14 июня около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб один человек, еще один попал в реанимацию.

По делу о драке в полицию были доставлены 174 человека, арестованы 19 человек. Возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. В селе ввели запрет на продажу алкоголя.

Лидер российских цыган Надежда Деметер в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о ситуации в Чемодановке.