Жители села под Пензой организовали народный сход из-за конфликта с цыганами

Жители одного из сел Пензенской области вышли на народный сход, чтобы обсудить конфликт с цыганами, пишут региональные СМИ.

На собрание вышли десятки жителей села Чемодановка Бессоновского района области, передает «ПензаИнформ».

Отмечается, что жители ждут главу администрации района, а по селу якобы «патрулируют полицейские авто и ОМОН».

Уточняется, что конфликт с цыганами произошел 13 июня после словесной перепалки, начавшейся на бытовой почве.

«В результате конфликта пять человек получили телесные повреждения, двое из них были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство», – отмечает издание.

Также приводятся слова очевидцев, которые утверждают, что два человека в результате драки попали в реанимацию, а трое – ножевые ранения.