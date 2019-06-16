Лидер российских цыган раскритиковала решение конфликтов самосудом

«Большое число представителей власти сейчас находятся на месте событий в Чемодановке. Местные власти держат ситуацию под контролем», – заявила газете ВЗГЛЯД лидер российских цыган Надежда Деметр, комментируя последствия массовой драки под Пензой.

«Там ведь была попытка самосуда, который пытались устроить местные жители. Они сами пришли к цыганам, начали драться, а теперь, конечно, они говорят, что во всем виноваты цыгане. Самосуд – это зло, и действовать надо в рамках закона», – сказала президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр.

Что касается рецептов разрешения подобных ситуаций – здесь все зависит от местных властей, считает собеседница.

«Были подобные случаи, когда мы их элементарно разбирали в 2-3 дня. Но случай в Чемодановке – это какая-то очень серьезная и ужасающая ситуация. Причем удивительно и то, что ситуация возникла на пустом месте: дети повздорили между собой», – пояснила Деметр.

Она также рассказала о том, что правительство страны уделяет самое серьезное внимание развитию и социализации цыган.

«У нас есть программа мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыганской общности. Эта программа выполняется, контролируется правительством, отчеты по ней даются каждые полгода. На этом направлении в целом все нормально», – подчеркнула Деметр.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ установили и задержали еще 12 участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, один из них подозревается в убийстве.

Между тем, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился оказать помощь семье погибшего в массовой драке в селе Чемодановка и погасить взятые им и его сестрой кредиты.

Тем временем в понедельник, 17 июня, будет организован прием граждан прокурором Пензенской области Натальей Канцеровой в селе Чемодановка. В нем будет участвовать, в том числе, руководитель следственного управления Следственного комитета России по области Дмитрий Матушкин.

Встреча состоится после произошедшей в селе массовой драки, в результате которой погиб один человек, еще один попал в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Напомним, вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход, где обсуждалась сложившаяся ситуация. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.