Задержан подозреваемый в убийстве в массовой драке под Пензой

Сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ установили и задержали еще 12 участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, один из них подозревается в убийстве, сообщили в пресс-службе СК.

«В ближайшее время, в зависимости от роли и степени участия каждого, им будет предъявлено обвинение», – отмечается в сообщении на сайте Следственного комитета.

Там же отмечается, что ранее уже были задержаны трое мужчин. Двоих уже арестовали, третий проходит медосвидетельствование. Все они признали участие в конфликте.

Между тем, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился оказать помощь семье погибшего в массовой драке в селе Чемодановка и погасить взятые им и его сестрой кредиты.

«Есть проблема – это 500 тыс. рублей, которые он (погибший) брал в кредит в банке на строительство дома. Я этот кредит поручил в течение 6-10 дней этот погасить», – сказал Белозерцев в ходе поездки в Чемодановку.

Губернатор также пообещал погасить кредит сестры погибшего в размере 400 тыс. рублей, передает ТАСС.

Кроме того, Белозерцев пообещал решить проблемы с ремонтом дорожной и транспортной инфраструктуры в селе. «Есть проблемы по дворовым территориям, нужно сделать дорогу – все эти болевые точки мы выявим, составим дорожную карту по развитию. ... Участок улицы Кузнецкой вместе с разворотом на кольцо и дорогу до трассы на Лопуховку отремонтируем уже в этом году, будем решать вопрос с автобусом», – заявил Белозерцев.

Тем временем в понедельник, 17 июня, будет организован прием граждан прокурором Пензенской области Натальей Канцеровой в селе Чемодановка. В нем будет участвовать, в том числе, руководитель следственного управления Следственного комитета России по области Дмитрий Матушкин.

Встреча состоится после произошедшей в селе массовой драки, в результате которой погиб один человек, еще один попал в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход, где обсуждалась сложившаяся ситуация. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.