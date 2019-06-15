После массовой драки под Пензой в полицию доставили больше 170 человек

После драки в селе Чемодановка (Пензенская область), в результате которой погиб один человек и еще несколько пострадали, в отделения полиции доставили 174 человека, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В сообщении на сайте СК указывается, что уголовное дело, возбужденное после драки, переквалифицировали. Речь идет о статьях «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений».

Сначала дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Для установления предполагаемых участников драки в полицию доставили 174 человека.

В качестве свидетелей следователи допросили 21 человека. Кроме того, проведены 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначили пять экспертиз.

По итогам работы правоохранителей задержаны три участника конфликта.

Ранее сообщалось, что жители Чемодановки организовали народный сход из-за конфликта с цыганами.