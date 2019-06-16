После массовой драки под Пензой ввели «сухой закон»

В связи с ситуацией, сложившейся после массовой драки в селе Чемодановка под Пензой, где погиб один человек, в этом и еще двух селах ввели запрет на продажу алкоголя до 17 июня включительно, следует из постановления правительства региона.

«Правительство Пензенской области постановляет установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 15 по 17 июня (включительно) 2019 года на территории сел Кижеватово, Лопатки, Чемодановка Бессоновского района Пензенской области», – передает РИА «Новости» текст постановления.

Перед этим губернатор области Иван Белозерцев рекомендовал руководству торговых точек на территории Чемодановского сельсовета временно приостановить продажу спиртных напитков.

Вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб один человек, еще один попал в реанимацию.

По делу о драке в полицию были доставлены 174 человека, из них трое задержаны. Возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.

Лидер российских цыган Надежда Деметер в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о ситуации в Чемодановке.