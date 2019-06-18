По делу о массовой драке в Чемодановке арестованы еще четыре человека

Первомайский районный суд Пензы заключил под стражу еще четырех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек.

«По уголовному делу арестованы еще четыре человека. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Ранее сообщалось об аресте 15 фигурантов дела.

14 июня около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб один человек, еще один попал в реанимацию.

По делу о драке в полицию были доставлены 174 человека, из них трое задержаны. Возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. После этого в селе ввели запрет на продажу алкоголя.

Лидер российских цыган Надежда Деметер в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о ситуации в Чемодановке.