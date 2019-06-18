Арестованы 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка под Пензой, сообщили в суде.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 15 фигурантам уголовного дела», – рассказал представитель суда ТАСС.

В пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб один человек, еще один попал в реанимацию.

По делу о драке в полицию были доставлены 174 человека, из них трое задержаны. Возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. После этого в селе ввели запрет на продажу алкоголя.

Лидер российских цыган Надежда Деметер в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о ситуации в Чемодановке.