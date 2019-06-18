Предложение Киева по транзиту газа эксперты назвали «кривым»

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18 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:21  |  vz.ru
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Индия открывает новый фронт торговой войны с США

В списке из 29 американских товаров, на которые Индия вводит повышенные пошлины, доминирует продукция сельского хозяйстваФото: Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС
Решение Индии ввести повышенные пошлины на ряд товаров из США стало предупреждением для Вашингтона. За последние годы американцы, играя на противоречиях Нью-Дели с Пекином и заваливая Индию своим оружием, пытались сделать эту страну лояльным партнером в Азии. Но теперь дело идет к полноценной торговой войне, аналогичной противостоянию США и КНР. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

Бобков пришел в Госбезопасность в 1946-м и проработал там при 12 руководителях – от Меркулова до КрючковаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
В реанимации госпиталя ФСБ в возрасте 93-х лет скончался генерал армии и «вечный» руководитель 5-го Главного управления КГБ СССР Филипп Бобков. Его называют человеком-легендой и едва ли не главным «душителем свободы» в СССР. В 1990-х он перешел на службу к бизнесу, но вопросы к его деятельности возникли задолго до этого. Подробности...
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Как Европа предала Украину

Украинский посол Мельник берет пример с посла США – учит немцев, как им вести политикуФото: mfa.gov.ua
Украинский посол в Берлине аккурат к визиту президента Владимира Зеленского в ФРГ выявил предателей в немецкой политической элите. Конечно, свою роль играет общая неадекватность киевского дипкорпуса, куда в последнее время попадали далекие от дипломатии люди. Но дело не только в этом. В Киеве нервничают из-за того, что «предателями» оказались не только отдельные немецкие политики, но и вообще чуть ли не вся Европа. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А давайте еще раз поговорим о Победе. С точки зрения символов. Тех самых символов, которые жестко уничтожаются тем же Цукербергом. Благодаря чему скоро получится, что СССР не только не выиграл, а вообще не участвовал в войне. Подробности...
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Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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Принципиальная разница между консерватором и революционером

Сергей Худиев, публицист, богослов
Там, где революционер видит оковы – «режим, ненавистные «скрепы», которые не пускают в светлое будущее, консерватор видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав? Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Предложение Киева по транзиту газа эксперты назвали «кривым»

               18 июня 2019, 19:37
            Фото: Gleb Garanich/Reuters
            Текст: Иван Абакумов

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            «Продавать газ «Нафтогазу» на границе, а потом его выкупать – это какая-то кривая прямая. Зачем? Она не имеет смысла в принципе», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Гривач, комментируя предложение «Нафтогаза» заключить с Газпромом контракт не на транзит, а на «своп» газа, что подразумевает продажу голубого топлива для ЕС на границе с Украиной.

            Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что прежде чем выступать с подобными предложениями, «Нафтогаз» должен быть разделен и из него должны быть «выделены функции по транспортировке газа».

            «Это не такое уж и добросовестное предложение, потому что «Нафтогаз», по большому счету, не является стороной переговоров. В соответствии со своими обязательствами «Нафтогаз» не должен осуществлять транзит. Либо же Украина должна сказать, что не будет выполнять европейские директивы... А сейчас это выглядит таким образом, что функционер «Нафтогаза» предлагает Газпрому обойти европейские требования? Это выглядит достаточно противоречиво», – считает Гривач.

            Он предположил, что Витренко сделал подобное заявление с целью остаться в компании и «распределять прибыли от транзита».

            «Но к реальным переговорам эта позиция не имеет никакого отношения. Самый простой вариант – это продолжение действия контракта, пока не найдется более приемлемая для Газпрома формула. Продавать газ «Нафтогазу» на границе, а потом его выкупать – это какая-то кривая прямая. Зачем? Она не имеет смысла в принципе. Чтобы эта формула работала, должно быть доверие. Какое может быть доверие между Газпромом и «Нафтогазом» сейчас? Да никакого. Эта формула лишняя. Украина, как подписант договора энергетической хартии, обязана обеспечить непрерывный транзит», – подытожил эксперт.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Газпром отверг возможность заключения контракта с Киевом на транзит газа на европейских условиях из-за отсутствия на Украине необходимых для этого структур.

            По словам члена правления Газпрома Сергея Кузнеца, у Украины еще «нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы ожидаем от таких институтов, как регулятор, транспортный оператор».

            «Без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта», – добавил Кузнец.

            13 июня министр энергетики России Александр Новак также заявил, что Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа по европейскому законодательству, поэтому проще продлить действующий. Кроме того, Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%. Он также сообщал, что Россия готова пойти на мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.

            В то же время исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, признав правоту Сергея Кузнеца, заявил, что украинская компания намерена предложить Газпрому альтернативу контракту на транзит газа в виде «споповых» контрактов.

            По его замыслу, Газпром должен передавать определенный объем газа на границе Украина – Россия, а «Нафтогаз» должен передавать точно такой же объем на границе Украина – ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами из Словакии, Венгрии, Польши и Румынии.

            При этом «Нафтогаз» намерен самостоятельно заключать контракт на услуги по транспортировке газа по обособленной оператором газотранспортной системе.

            Напомним, в 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В апреле в «Нафтогазе» говорили, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок примерно 10 лет.


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