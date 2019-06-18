Предложение Киева по транзиту газа эксперты назвали «кривым»

«Продавать газ «Нафтогазу» на границе, а потом его выкупать – это какая-то кривая прямая. Зачем? Она не имеет смысла в принципе», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Гривач, комментируя предложение «Нафтогаза» заключить с Газпромом контракт не на транзит, а на «своп» газа, что подразумевает продажу голубого топлива для ЕС на границе с Украиной.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что прежде чем выступать с подобными предложениями, «Нафтогаз» должен быть разделен и из него должны быть «выделены функции по транспортировке газа».

«Это не такое уж и добросовестное предложение, потому что «Нафтогаз», по большому счету, не является стороной переговоров. В соответствии со своими обязательствами «Нафтогаз» не должен осуществлять транзит. Либо же Украина должна сказать, что не будет выполнять европейские директивы... А сейчас это выглядит таким образом, что функционер «Нафтогаза» предлагает Газпрому обойти европейские требования? Это выглядит достаточно противоречиво», – считает Гривач.

Он предположил, что Витренко сделал подобное заявление с целью остаться в компании и «распределять прибыли от транзита».

«Но к реальным переговорам эта позиция не имеет никакого отношения. Самый простой вариант – это продолжение действия контракта, пока не найдется более приемлемая для Газпрома формула. Продавать газ «Нафтогазу» на границе, а потом его выкупать – это какая-то кривая прямая. Зачем? Она не имеет смысла в принципе. Чтобы эта формула работала, должно быть доверие. Какое может быть доверие между Газпромом и «Нафтогазом» сейчас? Да никакого. Эта формула лишняя. Украина, как подписант договора энергетической хартии, обязана обеспечить непрерывный транзит», – подытожил эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Газпром отверг возможность заключения контракта с Киевом на транзит газа на европейских условиях из-за отсутствия на Украине необходимых для этого структур.

По словам члена правления Газпрома Сергея Кузнеца, у Украины еще «нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы ожидаем от таких институтов, как регулятор, транспортный оператор».

«Без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта», – добавил Кузнец.

13 июня министр энергетики России Александр Новак также заявил, что Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа по европейскому законодательству, поэтому проще продлить действующий. Кроме того, Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%. Он также сообщал, что Россия готова пойти на мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.

В то же время исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, признав правоту Сергея Кузнеца, заявил, что украинская компания намерена предложить Газпрому альтернативу контракту на транзит газа в виде «споповых» контрактов.

По его замыслу, Газпром должен передавать определенный объем газа на границе Украина – Россия, а «Нафтогаз» должен передавать точно такой же объем на границе Украина – ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами из Словакии, Венгрии, Польши и Румынии.

При этом «Нафтогаз» намерен самостоятельно заключать контракт на услуги по транспортировке газа по обособленной оператором газотранспортной системе.

Напомним, в 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В апреле в «Нафтогазе» говорили, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок примерно 10 лет.