Нафтогаз собрался предложить Газпрому альтернативу контракту на транзит газа

Компания НАК «Нафтогаз Украины» имеет запасной вариант по ситуации с транзитом российского газа через украинскую территорию – Газпрому могут предложить контракт не на транзит, а на «своп» газа, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Если Газпром никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, то Нафтогаз готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем Газпрому заключить с Нафтогазом договор не на услуги транспортировки, а на «своп» газа», – написал он в своем Facebook.

Он пояснил, что Газпром будет передавать определенный объем газа на границе Украина – Россия, а «Нафтогаз» будем передавать точно такой же объем на границе Украина – ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами из Словакии, Венгрии, Польши и Румынии.

«Такие контракты на «своп» газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для Газпрома). То есть такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на своп газа и на услуги по транспортировке газа», – написал Витренко.

Он указал, что контракт на своп будет заключен «по тем же шведским правом и с арбитражем в Швеции (как в текущем контракте)», а плата за транзит будет определена заранее сторонами.

При этом «Нафтогаз» сам будет заключать контракт на услуги по транспортировке газа по обособленной оператором газотранспортной системе.

«Нас устраивает предложение ЕС по транзитному контракту – 10 лет, в среднем должно быть не менее 60 млрд кубометров газа за год. Поэтому можем эти же параметры заложить и в контракт на своп газа», – написал он.

Так Витренко прокомментировал слова члена правления, начальника департамента Газпрома Сергея Кузнеца о том, что заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможно из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.