В бою с террористами в Латакии погибли семь сирийских военных

В бою с бандой террористов из экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на севере провинции Латакия в понедельник, 17 июня, погибли не менее семи сирийских военнослужащих, сообщает портал «Аль-Масдар».

Сообщается, что боевики атаковали сирийских солдат из засады в районе поселка Эль-Хаффа. Завязался ожесточенный бой, противник понес потери и отступил в лесистую горную местность на границе с Турцией, передает ТАСС.

Сирийские правительственные силы, прибывшие в качестве подкрепления, преследуют боевиков.

На севере Латакии сирийские войска окружают форпост «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников в городе Каббани, откуда они совершают вооруженные вылазки против мирных населенных пунктов.

Террористов поддерживают боевики из «Туркестанской исламской партии», состоящей из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в основном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая), и ряд других экстремистских формирований.

Дамаск обвиняет Турцию в оказании военно-логистической и финансовой поддержки наемникам.

В конце мая сирийские войска отразили крупную атаку запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшей «Джебхат ан-Нусры»). Тогда было ликвидировано около 100 боевиков.