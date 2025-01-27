В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 произошел пожар

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел пожар в административном здании

Tекст: Мария Иванова

Пожар произошел в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, передает РИА «Новости». Возгорание произошло в одном из помещений здания и охватило площадь около 5 кв. метров.

Сотрудники пожарной части учреждения и прибывший пожарный расчет оперативно ликвидировали возгорание. По словам представителя ГУФСИН по Ростовской области, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Учреждение продолжает работу в штатном режиме. В настоящее время ведется проверка для установления причин возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии, в результате которого погибли двое осужденных. До этого в Петербурге в одном из зданий комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» было зафиксировали горение.