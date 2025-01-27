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ЦИК сообщил об инаугурации Лукашенко в ближайшие два месяца
ЦИК Белоруссии: Лукашенко определит дату инаугурации в течение двух месяцев после выборов
Инаугурация президента Белоруссии должна состояться в течение двух месяцев после выборов, однако окончательную дату вступления Александра Лукашенко в должность определит сам избранный президент.
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко может состояться в течение двух месяцев после выборов, сообщает РИА «Новости». Такая временная рамка установлена законодательством страны. Глава Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко подтвердил, что определение конкретной даты церемонии – это прерогатива избранного президента.
Карпенко отметил, что задача Центральной избирательной комиссии не включает в себя назначение даты инаугурации. Он подчеркнул: «Это не задача ЦИК, ее будет определять избранный глава государства». Таким образом, окончательное решение о времени проведения церемонии зависит от президента Лукашенко.
Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.