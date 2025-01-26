ЦИК Белоруссии сообщил о состоявшихся президентских выборах

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, об этом сообщает «РИА Новости». Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Алексей Башан заявил, что на 12:00 явка избирателей по стране составила 56,64%. Эта информация была представлена в ходе пресс-конференции в Минске.

Башан уточнил региональные показатели явки. В Брестской области проголосовали более 61% избирателей, в Витебской – более 54%, в Гомельской – 62%, в Гродненской – более 54%, в Минской – более 54%, в Могилевской – более 58%. В столице страны, Минске, явка составила более 51%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко принял участие в выборах президента Белоруссии, проголосовав на участке номер 1, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что наблюдатели миссии не выявили нарушений на выборах в Белоруссии по итогам предварительного голосования, но окончательное заявление будет сделано позже.