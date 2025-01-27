Мировые цены на нефть начали снижаться при неизменности фундаментальных факторов

Tекст: Мария Иванова

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.15 опускается на 0,79%, до 76,94 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на WTI – на 0,78%, до 74,08 доллара, передает РИА «Новости».

Как отметили аналитики ANZ Research в интервью Wall Street Journal (WSJ), события на мировой арене, возможно, сохранят волатильность на рынке нефти, а фундаментальные показатели в краткосрочной перспективе, вероятно, не изменятся.

Между тем, как отметила исследовательская группа APAC Saxo Markets, экстренные внешнеторговые пошлины в размере 25% на импорт из Колумбии окажут влияние на стабильность мирового экономического рынка, отмечает WSJ.

США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ колумбийских властей принять два самолета с депортированными мигрантами. Причем президент страны Дональд Трамп предупредил, что это только начало. Трамп заявил о приостановке выдачи виз колумбийским чиновникам и для всех колумбийских граждан на границе США установил усиленную проверку.

В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что власти также поднимут пошлины на импортированные в страну из США товары на 25%.