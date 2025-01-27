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    Как усилят ВСУ вчерашние студенты и школьники
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима
    «Калашников» разработал укороченную и малогабаритную модификации автомата АК-12
    Песков заявил об игнорировании критики Запада по выборам в Белоруссии
    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета
    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере в Часовом Яре
    Зурабишвили назвали «вредной сумасшедшей»
    Умер актер и телеведущий Игорь Янковский
    Мнения
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    4 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    14 комментариев
    27 января 2025, 13:42 • Новости дня

    Зурабишвили назвали «вредной сумасшедшей»

    Зурабишвили назвали «вредной сумасшедшей»
    @ Sputnik/РИА Новост

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили является «сумасшедшей», заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мадам вредина», сумасшедший лживый «президент» просит американцев и европейцев наказать свою страну. Кому она служит?» – задался вопросом парламентарий.

    По его словам, «Зурабишвили и другие радикальные оппозиционеры сидят в засаде, чтобы как-то навредить своей стране и ее легитимному правительству».

    «Это «пятая колонна», обычные агенты», – сказал Ираклий Заркуа.

    В свою очередь известный грузинский эксперт Амиран Салуквадзе назвал такие действия оппозиции «направленными против государственных интересов Грузии» и «преступлением против государства».

    «Любой политический субъект за пределами своей страны должен защищать интересы своего государства», – сказал он.

    Ранее издание The Hill сообщило, что Зурабишвили призвала президента США Дональда Трампа обратить внимание на Грузию, чтобы усилить давление на Россию, заявив о стратегическом значении региона для США.

    26 января 2025, 16:17 • Новости дня
    Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе

    В ЕС предложили запретить песню «Сигма бой» за «внедрение российских взглядов»

    Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запертить песню «Сигма бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Риль выразила озабоченность по поводу влияния российского трека «Сигма бой» на молодежь. По ее словам, этот вирусный трек в социальных сетях передает патриархальные и пророссийские мировоззрения, взгляды и особенно популярен среди подростков в Германии и на Украине.

    «Если вы одиннадцатилетняя девочка, например, в Германии или даже на Украине, вы, вероятно, знаете «Сигма бой». Это всего лишь один из примеров российской инфильтрации в популярный дискурс через социальные медиа», – заявила Риль, ее слова приводятся на сайте Европарламента.

    Риль подчеркнула, что Россия использует социальные медиа для внедрения своих идей в общество, нацеливаясь на молодых украинцев через их телефоны.

    «Сигма бой» – это русскоязычный трек блогеров Betsy и Марии Янковской, который появился в начале октября 2024 года и стал известным во всем мире благодаря вирусной популярности в TikTok.

    Напомним, песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.

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    26 января 2025, 18:55 • Новости дня
    Пушков: Западные СМИ изменили подход к Украине и России

    Пушков указал на изменения в подходах западных СМИ к России

    Пушков: Западные СМИ изменили подход к Украине и России
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что западные СМИ начали признавать возможность победы России в конфликте на Украине, что связано с объективной реальностью на фронте.

    В своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о смене риторики в западных СМИ. По его словам, издания начали говорить о возможной победе России в конфликте с Украиной. Пушков отметил, что ранее это считалось российской пропагандой, но теперь становится коллективным консенсусом в западных медиа.

    Причинами изменения подхода в западной прессе Пушков назвал объективную обстановку на фронте, а также намерение бывшего американского президента Дональда Трампа вступить в переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что Запад и Украина не верят в возможность изменить ход конфликта.

    Алексей Пушков сослался на слова профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, который также заметил смену нарратива в западных медиа относительно событий на Украине. Пушков подчеркнул, что это мнение подтверждает изменение восприятия ситуации на международной арене.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 20:17 • Новости дня
    Врачи удалили здоровый мениск российской гимнастке Крамаренко

    Tекст: Ольга Иванова

    Российской гимнастке Лале Крамаренко ошибочно удалили здоровый мениск вместо поврежденного, что вызвало возмущение у главного тренера сборной России Ирины Винер.

    Как сообщает РИА «Новости», главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о медошибке в отношении чемпионки Лалы Крамаренко. По ее словам, врачи удалили спортсменке здоровый мениск, оставив поврежденный.

    В 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей на чемпионате России и победила на Играх БРИКС в Казани, несмотря на серьезную травму. Операция, в ходе которой произошла ошибка, была проведена в конце июля. «Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? <...> Я бы таких врачей лишала диплома», – сказала Винер в интервью на YouTube.

    После операции Крамаренко месяц находилась в Израиле для восстановления. Однако, как подчеркнула Винер, уже «отрезанные не восстановишь». Главный тренер выразила сожаление по поводу случившегося и отметила, что делает все возможное, чтобы поддержать спортсменку.

    Несмотря на медицинские сложности, в ноябре Лала Крамаренко получила звание лауреата Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» от минспорта РФ.

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    26 января 2025, 21:59 • Новости дня
    Вице-премьер Молдавии предупредил о катастрофе в Приднестровье

    Вице-премьер Молдавии: Через 10-15 дней энергетический кризис в Приднестровье станет катастрофой

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил о возможной катастрофе в Приднестровье из-за истощения запасов газа и угля в ближайшие 10-15 дней, что приведет к экономическим убыткам.

    Как передает РИА «Новости», вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что через 10-15 дней в Приднестровье закончится газ и уголь, что приведет к катастрофической энергетической ситуации. Он подчеркнул необходимость быстрого решения проблемы совместно с международными партнерами, так как запасы энергоресурсов стремительно истощаются.

    По словам Серебряна, краткосрочным решением может стать использование угля для производства электроэнергии, однако это лишь временная мера. Основное внимание должно быть уделено поиску новых источников поставок газа. Серебрян отметил, что контакты ведутся с вовлеченными в ситуацию компаниями.

    Серебрян добавил: «Ситуация меняется не по дням, а по часам. Мы следим не только за тем, что происходит в Тирасполе, но и за заявлениями в регионе». Экономические агенты уже несут убытки из-за простоя предприятий, и такая ситуация может стать еще более критической.

    Напомним, 20 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя оплату. По его словам, предложение о поставках было принято после консультаций с молдавскими руководителями. Сегодня стало известно, что Кишинев заблокировал поставки газа в Приднестровье.

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    27 января 2025, 00:33 • Новости дня
    Глава Минобороны США заявил об отказе от политики инклюзивности

    Министр обороны США Хегсет объявил об отмене политики инклюзивности в Пентагоне

    Глава Минобороны США заявил об отказе от политики инклюзивности
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил о прекращении применения политики инклюзивности в Министерстве обороны, заявив, что те, кто не соблюдает новые правила, больше не будут работать в ведомстве.

    Новый министр обороны США Пит Хегсет в своем микроблоге заявил об отмене в Пентагоне так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) . Он опубликовал записку, в которой говорится, что министерство больше не придерживается принципов DEI.

    «Министерство обороны не равно DEI. Без исключений, смены названий или отсрочек. Те, кто этого не выполняет, больше здесь не работают», – написал Хегсет.

    По словам Хегсета, его решение направлено на улучшение эффективности работы министерства и сосредоточение на ключевых задачах национальной безопасности. Ожидается, что изменения затронут внутренние процедуры и политику кадров в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Еще до его вступления в должность сообщалось, что Трамп планировал закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и установить законодательное определение биологического пола.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что легитимные международные инстанции должны заняться расследованием продвижения антигуманной доктрины инклюзивности.


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    26 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии запоминающимися и живыми

    Политолог Асафов рассказал об особенностях выборов в Белоруссии

    Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии запоминающимися и живыми
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы в Белоруссии организованы по высшему разряду. Граждане на участках счастливо общаются друг с другом, отдают голоса за понравившихся кандидатов, осознавая, что помогают своей Родине вступить в лучшее будущее. При этом на некоторых участках произошли забавные проишествия, которые сделали выборы живыми и запоминающимися, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, общественный наблюдатель за выборами в Белоруссии Александр Асафов.

    «На избирательных участках в Белоруссии царит праздничная атмосфера. Люди счастливо общаются друг с другом, строят планы на будущее. Они признаются, что сегодняшний день считают необычайно важным, добавляют, что он войдет в историю, а потому им необходимо отдать собственный голос в пользу понравившегося кандидата», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов.

    «Причем выборы организованы на высочайшем уровне. Я, будучи общественным наблюдателем, не обнаружил никаких нарушений. Напротив, процесс волеизъявления народа в Белоруссии прекрасно отлажен. Действия всех сопричастных к нему граждан отлажены до практически полного автоматизма», – говорит он.

    «Видно, что население государства трепетно относится к проходящим выборам. И президенту страны Александру Лукашенко принципиально важно защитить это общественное чувство от недоброжелателей внешних и внутренних. Сегодня он четко и уверенно сказал, что оценка голосования со стороны западных государств его интересовать не будет», – отмечает собеседник.

    «Для Лукашенко важно лишь одно: чтобы результатам электоральной кампании доверяли граждане республики. Добиться этого, несомненно, удалось. В Белоруссии сформировалась сильная и независимая избирательная система, способствующая подлинной реализации воли народа», – акцентирует эксперт.

    «Примечательно, что многим этот день запомнился благодаря милому питомцу президента страны – шпицу Умке. Что тут сказать: голосование невозможно без веселых моментов. На каждом участке есть свои увлекательные истории. Все эти истории делают выборы живым и интересным процессом, который остается в головах», – заключил Асафов.

    Напомним, в Белоруссии 26 января проходят выборы президента страны. Не обошлось без забавных происшествий: пес Александра Лукашенко Умка, прибыв в здание ЦИК, «пометил» одну из стен. До этого Лукашенко впервые рассказал журналистам о том, как именно в его жизни появилась эта собака. Глава государства признался, что изначально шпиц не был его подарком.

    «Но он привязался ко мне. Ну, что мне делать. Поэтому я его очень люблю. Это как ребенок. Главный конкурент у него Коля, конечно, дома, потому что он знает, что я Колю люблю и его, и он это чувствует», – поделился чувствами президент республики.

    Между тем, ЦИК Белоруссии объявила, что голосование уже признано состоявшимся, поскольку явка избирателей у 12.00 мск составила 56,44%. Лидерами по посещаемости избирательных участков стали Гомельская (62%), Брестская (61%) и Могилевская (58%) области. В столице государства Минске явка составила 51%.

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    27 января 2025, 08:58 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за банды школьников в Краснодаре

    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за банды из 30 школьников в Краснодаре

    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за банды школьников в Краснодаре
    @ Георгий Зимарев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту деятельности группы подростков, состоящей из 30 человек, которые занимаются хулиганством и нападениями в Краснодаре, сообщили в СК.

    Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Андрею Маслову детально изучить все обстоятельства и подготовить соответствующий доклад.

    По данным СК, подростки, численностью около 30 человек, портят общедомовое имущество в многоквартирных домах Краснодара, а также избивают сверстников и пожилых, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    Краснодарские паблики пишут, что главарь банды, известный как Рыжий, занимается единоборствами. Возраст участников банды составляет от 10 до 16 лет, пишет «Коммерсантъ».

    Ранее в правоохранительные органы обращались с требованием провести проверку в отношении группы подростков в Ижевске, которые совершают нападения на сверстников из-за их внешнего вида.

    До этого в Бурятии возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением 15-летней девушки толпой несовершеннолетних.

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    27 января 2025, 01:34 • Новости дня
    Швеция задержала судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море

    Прокуратура Швеции арестовала судно после повреждения кабеля между Швецией и Латвией

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Швеции начала расследование предполагаемой диверсии после повреждения кабеля в Балтийском море и задержала подозреваемое судно, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

    Прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление шведского ведомства. Повреждение подводного оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией вызвало озабоченность властей.

    Судно, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано по решению прокуратуры. Расследование ведется полицией безопасности под руководством старшего прокурора Матса Юнгквиста. В нем участвуют несколько ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы. Юнгквист заявил, что «шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента».

    По данным Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), повреждение кабеля на участке Вентспилс – Готланд было вызвано внешним воздействием. LVRTC уведомил об инциденте ВМС Латвии, которые обратились к союзникам по НАТО, включая Швецию, для обмена информацией и координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, однако не зафиксировали подозрительной активности.

    Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, так как это противоречит интересам Москвы. Американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, утверждая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

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    27 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта

    Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Драпатого главой группировки «Хортица»

    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    @ wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего Сухопутными войсками.

    Владимир Зеленский принял решение усилить командный состав украинских вооруженных сил на Донецком направлении, сообщает ТАСС. Для этого глава государства назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого на пост руководителя оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

    «Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной частью наших вооруженных сил», – заявил Зеленский.

    Группировка «Хортица» играет ключевую роль в операциях на Донецком направлении, где продолжаются интенсивные военные действия. Назначение Драпатого на этот пост, предположительно, связано с необходимостью усиления управления на этом участке.

    Драпатый, занимающий пост командующего Сухопутными войсками, продолжит исполнять свои обязанности, оставаясь ответственным за наибольшую часть вооруженных сил Украины, что подчеркивает доверие к нему со стороны командования и президента страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ в ноябре прошлого года.

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    26 января 2025, 17:46 • Новости дня
    В Минске определились с местом размещения «Орешника»

    Лукашенко заявил о размещении комплекса «Орешник» ближе к Смоленску

    В Минске определились с местом размещения «Орешника»
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Лукашенко подтвердил, что планируется размещение новой системы «Орешник» на территории страны ближе к Смоленску, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что данная мера является ответом на возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе. Лукашенко отметил: «Почему дислоцируем »Орешник« в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе».

    Лукашенко добавил, что Белоруссия располагает необходимым вооружением для обороны. Однако Минск, если потребуется, может обратиться к России за дополнительным вооружением. В случае чрезвычайной ситуации, возможно импортировать комплекс «Орешник» из России.

    По словам белорусского президента, первая установка «Орешника» будет размещена в стране сразу после ее производства в России. Лукашенко также отметил, что сроки поставки в Белоруссию могут быть ускорены по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

    Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.

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    27 января 2025, 10:10 • Новости дня
    ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска попытались удержать Великую Новоселку с помощью 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), но бойцы не продержались и двух недель и были вынуждены отступить, сообщили в силовых структурах.

    Украинские войска предприняли попытку удержать населенный пункт Великая Новоселка при поддержке 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в России), передает ТАСС.

    Однако, как заявили российские силовые структуры, боевики не смогли удержать позиции даже две недели и были вынуждены покинуть район.

    Также стало известно, что украинская 110-я отдельная механизированная бригада, состоящая из дезертиров и инвалидов, была оставлена на позициях без поддержки.

    Ранее группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР.

    Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР.

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    26 января 2025, 22:49 • Новости дня
    В Сочи произошли беспорядки после отмены концерта блогера Золо

    В Сочи задержали 20 человек после беспорядков из-за отмены концерта блогера Золо

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт блогера Ивана Золочевского в Сочи отменили из-за сообщения о минировании, что вызвало беспорядки среди зрителей, в результате 20 человек были задержаны полицией.

    Концерт блогера Ивана Золочевского, известного как Золо, был отменен в Сочи после сообщения о минировании площадки, передает ТАСС. Сообщение поступило в 18:00 мск. Из здания были эвакуированы все находившиеся внутри люди, а полиция не обнаружила опасных предметов.

    Однако часть зрителей, недовольных отменой мероприятия, спровоцировала беспорядки. В ответ полиция была вынуждена направить два наряда патрульно-постовой службы для урегулирования ситуации. В результате 20 участников беспорядков были задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

    По предварительным данным, в ходе беспорядков никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на концерте известного хип-хоп-исполнителя Mayot в Петербурге правоохранители провели обыски и проверяли у зрителей сумки в поисках наркотиков.

    Подростки были госпитализированы с наркотическим отравлением после концерта рэпера Uglystephan в Петербурге, также сообщалось о массовой драке во время мероприятия.

    Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом в России) упал на сцене во время выступления в Куршевеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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    26 января 2025, 15:37 • Новости дня
    НАТО заявило о передаче секретных данных Евросоюзу о военных планах

    НАТО намерено передать Евросоюзу данные о необходимых вооружениях для производства

    Tекст: Евгения Караваева

    Руководство НАТО планирует передать Евросоюзу сверхсекретную информацию для увеличения производства вооружений, чтобы помочь странам блока подготовиться к возможным конфликтам, сообщает Bloomberg.

    Руководство НАТО выступило с инициативой о передаче Евросоюзу сверхсекретной информации, касающейся военного производства, передает «Коммерсантъ».

    Сообщается, что информация будет касаться видов оружия, которые необходимо произвести членам альянса. Ожидается, что данные могут быть отправлены странам ЕС в течение нескольких месяцев, однако окончательные решения еще не приняты.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте инициировал процесс рассекречивания некоторых стандартов альянса, которыми ранее владели только девять из 32 членов. Эти стандарты необходимы для унификации вооружения среди стран-членов. Инициатива направлена на то, чтобы убедить оборонные предприятия Европы увеличить свои производственные мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия поддержала увеличение оборонных расходов НАТО, но считает чрезмерным предложение США о повышении взносов до пяти процентов от ВВП. Британия заключила контракт на 11 млрд долларов с Rolls-Royce на разработку и поддержку ядерных реакторов для своих подводных лодок в рамках модернизации флота. Британский военный аналитик Александр Меркурис отметил отсутствие обещаний президента США Дональда Трампа о продолжении поставок оружия на Украину.

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    27 января 2025, 09:21 • Новости дня
    Express: Британия готова задерживать российские суда у своего побережья

    Британские военные заявили о готовности задерживать российские суда у побережья Британии

    Express: Британия готова задерживать российские суда у своего побережья
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские военные силы готовы задерживать российские суда, если они будут замечены в повреждении подводных трубопроводов и кабелей у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники.

    Британские военные силы готовы принимать меры против российских судов у побережья Британии, пишет РИА «Новости». Они собираются задерживать суда, если будет установлено, что те повреждают подводные трубопроводы и кабели. Британская оперативная группа повышенной готовности уже имеет план по высадке на такие суда.

    Источники отмечают, что для таких действий потребуется политическое решение на самом высоком уровне. В каждом случае меры будут приниматься индивидуально после тщательного рассмотрения. Газета отмечает, что эти меры являются ответными и будут применяться при наихудшей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что британские военные направили подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления Лондона об обнаружении российского «судна-шпиона» в британских водах.

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    26 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР

    Минобороны России подтвердило освобождение Великой Новоселки в Донецкой народной республике

    Tекст: Ольга Иванова

    Населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике был освобожден усилиями подразделений группировки «Восток», участвующих в активных наступательных действиях.

    Как сообщает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    По данным Министерства обороны России, наступательные действия велись активно, что позволило достичь цели освобождения населенного пункта. «В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике.

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