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Зурабишвили назвали «вредной сумасшедшей»
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили является «сумасшедшей», заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мадам вредина», сумасшедший лживый «президент» просит американцев и европейцев наказать свою страну. Кому она служит?» – задался вопросом парламентарий.
По его словам, «Зурабишвили и другие радикальные оппозиционеры сидят в засаде, чтобы как-то навредить своей стране и ее легитимному правительству».
«Это «пятая колонна», обычные агенты», – сказал Ираклий Заркуа.
В свою очередь известный грузинский эксперт Амиран Салуквадзе назвал такие действия оппозиции «направленными против государственных интересов Грузии» и «преступлением против государства».
«Любой политический субъект за пределами своей страны должен защищать интересы своего государства», – сказал он.
Ранее издание The Hill сообщило, что Зурабишвили призвала президента США Дональда Трампа обратить внимание на Грузию, чтобы усилить давление на Россию, заявив о стратегическом значении региона для США.