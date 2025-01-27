Зурабишвили призвала Трампа усилить давление на Россию

Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой усилить давление на Россию

Tекст: Ольга Иванова

Зурабишвили обратилась к Трампу с призывом обратить внимание на ее страну. Как передает РИА «Новости», Зурабишвили подчеркнула, что Грузия имеет стратегическое значение и является важным регионом, который США не должны игнорировать.

Во время встречи с Трампом в Париже она заявила, что «Вашингтон не может допустить, чтобы этот регион перешел к Москве». По ее мнению, Соединенные Штаты должны усилить давление на Россию, чтобы поддержать Грузию и укрепить ее позиции в регионе.

The Hill уточняет, что Зурабишвили считает важным, чтобы США проявили активность в этом вопросе, поскольку это может существенно изменить баланс сил в регионе и повлиять на будущие отношения между Россией и НАТО.

Ранее Зурабишвили в интервью журналистам в США сказала, что «если Америка хочет быть первой и сильной, то не должна терпеть унижения от кавказской страны с населением в 3,7 миллиона (Грузии)».