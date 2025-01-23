Зурабишвили назвали «продажной» за призывы к США наказать Грузию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Народ Грузии называет «безродными» таких вот представителей радикальной оппозиции, которые сдают интересы своей страны псевдолиберальному интернационалу», – заявил он.

Зурабишвили в интервью журналистам в США сказала, что «если Америка хочет быть первой и сильной, то не должна терпеть унижения от кавказской страны с населением в 3,7 миллиона (Грузии)».

«Это заявление – новый уровень продажности. Экс-президент отзывается о своей стране как о чужой, как о пешке в чьих-то играх», – заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, «истинное партнерство состоит во взаимном уважении, а не в порабощении».

Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, грузинские политики начали «битву за Трампа». А грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе напомнил о сражавшихся против СССР родственниках Зурабишвили.