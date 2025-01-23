Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Зурабишвили назвали «продажной» за призывы к США наказать Грузию
«Безродной» и «продажной» назвал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили экс-президента Саломе Зурабишвили за ее призывы к США наказать Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Народ Грузии называет «безродными» таких вот представителей радикальной оппозиции, которые сдают интересы своей страны псевдолиберальному интернационалу», – заявил он.
Зурабишвили в интервью журналистам в США сказала, что «если Америка хочет быть первой и сильной, то не должна терпеть унижения от кавказской страны с населением в 3,7 миллиона (Грузии)».
«Это заявление – новый уровень продажности. Экс-президент отзывается о своей стране как о чужой, как о пешке в чьих-то играх», – заявил Шалва Папуашвили.
По его словам, «истинное партнерство состоит во взаимном уважении, а не в порабощении».
Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, грузинские политики начали «битву за Трампа». А грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе напомнил о сражавшихся против СССР родственниках Зурабишвили.