Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Очень приятно, что Дональд Трамп является носителем тех ценностей, которые «Грузинская мечта» возвела на самый высокий уровень, и это является предпосылкой для перевода двусторонних отношений в здоровый формат», – заявил депутат от правящей партии Торникэ Чеишвили.

По его словам, «для перезагрузки необходимо время, так как предыдущая администрация США многое сделала во вред отношениям с Грузией».

«Мы услышали во время церемонии инаугурации от Дональда Трампа, что существует два пола, что нужно защищать семейные ценности, что нужно очищаться от влияния Deep State («глубинного государства»), – сказал Торникэ Чеишвили. – Все это находится в унисоне с политикой властей Грузии».

Он назвал «имитацией» присутствие в Вашингтоне во время инаугурации президента США экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили и других лидеров радикальной оппозиции Грузии.

«У присутствия там радикальных оппозиционеров не было никакого официального статуса», – отметил парламентарий от «Грузинской мечты».

В свою очередь, один из лидеров радикально оппозиционной «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе прогнозирует «эффективные шаги новой администрации США против авторитарных режимов».

Оппозиционер считает, что именно «Грузинская мечта» является «авторитарным режимом», и прогнозирует требование США о проведении в Грузии новых выборов в парламент для оздоровления двусторонних отношений.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, поздравив Дональда Трампа со вступлением в должность, выразил готовность вместе с новой администрацией США бороться за «здоровые ценности» против «либерального фашизма».

Напомним, что Запад жестко критикует Грузию за законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О семейных ценностях», направленный против пропаганды ЛГБТ. «Грузинская мечта» отмечает, что Дональд Трамп придерживается аналогичных взглядов на прозрачность финансовых потоков и защиту семейных ценностей.