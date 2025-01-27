Песков заявил об игнорировании критики Запада по выборам в Белоруссии

Песков заявил о непринятии Россией во внимание критики Запада по выборам в Белоруссии

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия не будет обращать внимание на предсказуемую критику Запада по итогам выборов в Белоруссии, передает ТАСС. По его словам, выборы прошли легитимно и прозрачно. Песков подчеркнул, что они были организованы на высоком уровне, а действующий глава государства победил с убедительным результатом.

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что предсказуемая критика с Запада не будет учитываться.

Кроме того, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с переизбранием и успешным проведением выборов. «Мы все присоединяемся к этим поздравлениям», – добавил он.

Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

Второе место занимает Сергей Сыранков, получивший 3,21%, на третьем – Анна Канопацкая с 1,86%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей. В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

Результаты голосования не признали на уровне Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали выборы «фиктивными и несвободными». В МИД Польши посчитали, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Варшава призвала Минск провести новые выборы, которые якобы сделают Белоруссию «по-настоящему свободным и демократическим государством».