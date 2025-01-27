  • Новость часаРоссийские войска выбили ВСУ из Новоандреевки на западе ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия
    27 января 2025, 08:30 Мнение

    Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

    Как НАТО готовится напасть на Россию в Балтийском море
    Пушков: Западные СМИ изменили подход к Украине и России
    Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии живыми (видео)
    Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе

    Есть такой повествовательный жанр «страшилки из прошлого, ставшие нормой». Вот, например, страшноватые когда-то сюжеты из бывших фантастических фильмов вроде «Матрицы».

    Один из соратников Нео, восставшего против Матрицы и машин, Бейн. Он решил предать Нео и вернуться в Матрицу. На переговорах с представителями мира ИИ, сидя в виртуальном ресторане, Бейн смотрит на стейк и говорит: «Я знаю, что он не настоящий. И когда я положу его в рот, вкус внушит мне Матрица. Знаете, что я решил за те десять лет, что свободен? – при этом Бейн с наслаждением жует стейк – Счастье в неведенье!».
    Фильм был снят в 1999 году. В историческом смысле совсем недавно. И вот через 25 лет другая сценка. Не из фильма, рассказанная моим товарищем, преподавателем истории в одном из петербургских вузов. На его вопрос о том, хотели бы студенты отказаться от физического тела и полностью «переехать» в онлайн, почти половина студентов поднимает руки. Да, они хотят этого.

    Понятно, что никакой «переезд» сознания в реальности невозможен. Может быть лишь симуляция для окружающих самого тебя, создание максимально правдоподобного аватара. От «я» там ничего не останется, будет только симулированный «он».

    Но в том, что «я» в таком случае просто исчезнет – беды нет. Проповедник неолиберализма Харари с своем бестселлере Homo Deus пишет: «Единственная подлинная сущность не более реальна, чем бессмертная душа, Санта-Клаус и Зубная фея». Постгуманизм исполнен идеей распада личности как основы человеческой идентичности. Харари приводит в пример ряд нейрофизиологических опытов, которые, по его версии (версии нового мира), доказывают, что никакого единого «я» нет. «Само «я» – это тоже нечто воображаемое, так же как боги, нации и деньги». А дальше еще круче: «Свободная личность – всего лишь фикция, плод взаимодействия комплекса биохимических элементов».

    Все, что мы здесь наблюдаем, началось примерно тогда, когда философ Жан Бодрийяр написал серию эссе «Войны в заливе не было». В 1991 году, после войны в Персидском заливе. О том, что «означающее» отделилось от «означаемого» и первое стало важнее второго. Картинка живет своей жизнью и жизнь эта значительно важнее события.

    Настоящие философы конструируют реальность, хотя мы все этого замечать никак не хотим. Знаете, какой мой любимый кадр из «Матрицы»? Нео в начале фильма получает ключ доступа ко взлому Матрицы, а лежит он внутри книги Бодрийяра «Симулякры и симуляции». Многие долго изучали его концепт о симулякрах как феномен из мира социальной философии и не заметили, как сами переехали внутрь симулякра.

    ИИ (пусть это никакой и не интеллект, а лишь созданный человеком алгоритм) – это такой револьвер, который, конечно, призван защищать человека – хозяина этого револьвера. Но в состоянии человеческого отчаяния и абсолютной пустоты – это орудие самоубийства.

    Человек без Бога стремится в небытие, он уходит от необходимости ответственного личного бытия. Вот эпизод в «Матрице» с Бейном и стейком – об этом. Бейн просит лишишь его свободной человеческой жизни и навсегда вернуть в иллюзорный мир матрицы, чтобы снять с себя тяготы личной ответственности, лишить себя человеческого бытования.

    И совершенно о том же пишет русский философ Сергей Аверинцев: «...Все мы призваны к ответственному бытию, и это самое трудное. Людям больше всего хочется как-то уйти от ответственности. Русский мыслитель нашего времени Михаил Михайлович Бахтин в одной своей ранней работе говорил об искушении найти алиби в бытии, уйти от ответственности в своем бытии, оказаться где-то еще, но не в бытии, где совершается самый большой выбор, где берется на себя ответственность. И самое большое искушение для людей – уйти, не быть. Это искушение в наше время заявляет о себе так открыто, как никогда».

    Для современного либерализма все это не беда. Если каждое животное, включая Homo Sapiens – это собрание органических алгоритмов, сформированных естественным отбором за миллионы лет эволюции – то какая разница, на каком именно носителе происходят алгоритмические вычисления? Следовательно, нет оснований полагать, что алгоритмы органические могут что-то такое, чего неорганические алгоритмы не смогут повторить и превзойти. «Если вычисления правильные – то какая разница, где работают алгоритмы – в углеродной или кремневой среде?» – продолжает Харари.

    А вот вам еще одно кино. В советском фильме «Отроки во Вселенной», который вышел ровно 50 лет назад, при прилете на Кассиопею те самые советские отроки, которые растут в обществе, где существует всеобщий культ труда и творения, оказываются перед лицом вымирающей в результате безделья цивилизации. Разумные инопланетные существа изобрели себе «роботов-делателей», которые взяли на себя исполнение всей «грязной работы». Убирать навоз, доить коров, копать, сантехнику чинить, печки класть, мебель делать и все прочее. Потом разумные существа изобрели (наверное, свободного времени стало больше) «роботов-решателей». Напоминает наш ИИ – такой полезный и кровно необходимый для выживания и развития всего лучшего в человеческой цивилизации. Эти «решатели» (к делу не относится, но название «Робот-решатель» – гораздо точнее, чем «Искусственный интеллект») окончательно освободили разумных существ Кассиопеи от необходимости заниматься чем-либо, кроме «счастливой жизни». Осчастливленные разумные существа впали в состояние абсолютного счастья – никакой тебе обременяющей деятельности, никакой ответственности за принятие решений. Безмятежность и свобода, помноженная на базовый доход, обеспечивающий всем, что хочется. Осчастливленные кассиопейцы впали в состояние овощей, так как потеряли всякую мотивацию к любому действию, включая семью и деторождение – и, в конце концов, потеряли и любую способность творить и любить. Что-то знакомое, правда?

    Посмотрели в цивилизационное зеркало, придуманное аж в 1974 году?

    И вот вам снова сверхсовременный Харари: «Внешний алгоритм способен познать меня лучше, чем я сам когда-либо познаю себя. Будучи создан, такой алгоритм заменит избирателя, потребителя и зрителя. Алгоритму будет всегда виднее. Он будет всегда прав, и красота будет в алгоритмических расчетах… Обычаи типа демократических выборов уйдут в прошлое, так как и наши политические взгляды Google сможет отстаивать лучше, чем мы сами».

    В центре эволюции стоит не человек – уже сейчас утверждают евангелисты неолиберализма. Не человек, а информация. И не над путать информацию и свободу слова. Свобода слова существует для человека, в центре свободы информации – сама информация. И эволюционирует не человек, а информационные алгоритмы. Человек только звено в этой эволюции. Согласно глашатаям нового мира, люди выполнили свою космическую задачу и должны теперь передать факел абсолютно новым формам существования.

    Осмотритесь вокруг, вспомните, как вы сами провели вчерашний день. Собственную значимость и осмысленность мы очень часто, если не всегда, измеряем тем, как отобразили собственное существование в Интернете. По мере того, как глобальная система обработки данных делается всезнающей и всемогущей, подключенность к ней становится источником всякого смысла. «Люди охотно растворяются в информационном потоке, потому что, становясь его частью, начинают ощущать себя частью чего-то неизмеримо большого, чем они сами. Традиционные религии внушали нам, что каждое наше слово и действие есть часть некоего великого космического плана, и что Бог ежесекундно наблюдает за нами и откликается на наши мысли и чувства. Теперь религия данных говорит, что каждое слово и действие – это часть великого информационного потока, а алгоритмы постоянно наблюдают за нами, откликаются на все, что мы делаем и чувствуем. Большинству это даже очень нравится. Для истово верующих отлучение от информационного потока равносильно потере смысла жизни. Зачем что-то делать или переживать, если никто об этом не узнает и это не станет частью глобального обмена информации» – так Харари описывает датаизм, ультрамодную философскую мысль, получившую название от термина data, «данные».

    Обезбоженный, бесчеловечный мир логично ищет собственное обоснование и находит его в идеях радикального технического прогресса.

    Но пересматриваем «Матрицу». Вот вам надежда: Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    Надежда есть. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские флаги подняли в Великой Новоселке в ДНР (видео)
    USAID приостановил финансирование проектов на Украине
    Экзитпол: 87,6% белорусов проголосовали за Лукашенко
    НАТО заявило о передаче секретных данных Евросоюзу о военных планах
    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    Врачи удалили здоровый мениск российской гимнастке Крамаренко
    В Сочи произошли беспорядки после отмены концерта блогера Золо

    Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России

    Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу. По мнению экспертов, альянс Братиславы и Будапешта может добиться снятия ограничений, однако для этого им должны «помочь» США. Подробности

    Перейти в раздел

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО испытывает на прочность будущих медиков

    Работу прифронтовых госпиталей сегодня трудно представить без волонтеров-медиков. Среди них много студентов, которые регулярно отправляются в прифронтовые районы, чтобы быть там, где раненые нуждаются в помощи и поддержке. Как рассказывают сами учащиеся, такие командировки дают им возможность не только спасать людей, но и получать уникальный медицинский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    Как НАТО готовится напасть на Россию в Балтийском море

    Страны НАТО выходят на новый уровень эскалации отношений с Россией в Балтийском море. Происходящее сложно трактовать как просто блеф, давление или запугивание, имеются прямые и непосредственные признаки того, что НАТО готовится к военному столкновению с Россией на Балтике. О каких признаках идет речь и как именно это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............