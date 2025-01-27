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В Перми у школьника в вещах загорелся пауэрбанк
В Перми пауэрбанк у школьника самовоспламенился в школе
В Перми в вещах школьника произошло самовоспламенение пауэрбанка, в результате чего сгорели атлас и контурные карты, однако никто не пострадал, и пожарную охрану не вызывали.
В Перми у школьника в вещах произошел случай самовоспламенения пауэрбанка, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в одной из городских школ, где в портфеле ученика школы №116 загорелся пауэрбанк. Несмотря на то что в соцсетях распространялась информация о взрыве, представители краевого МЧС опровергли эти слухи, уточнив, что взрыва не было.
Представитель МЧС пояснил: «Взрыва не было, было самовоспламенение, пожарную охрану не вызывали, на место выезжал дознаватель, который установит все обстоятельства произошедшего». В результате инцидента никто не пострадал. Однако в портфеле ученика сгорели некоторые учебные материалы, такие как атлас и контурные карты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет экстренно приземлился в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося устройства у пассажира, а ранее сообщалось, что в самолете «Уральских авиалиний» в Домодедово у одного пассажира загорелся пауэрбанк, и пассажиров эвакуировали с воздушного судна.