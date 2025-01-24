Глава Приднестровья: Молдавия блокировала обещанные поставки газа в ПМР через Natural Gaz

Tекст: Александра Юдина

По его словам, президент Молдавии и другие должностные лица публично выражали готовность поставлять газ через «Молдовагаз», но на практике Приднестровье сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны молдавской власти, что приводит к затруднению в получении энергоресурсов, передает РИА «Новости».

Красносельский отметил, что Приднестровье нашло компанию-посредника Natural Gaz, которая имеет необходимые лицензии и европейские гарантии на транзит газа через территорию Молдовы.

Но несмотря на наличие всех юридических оснований для поставок, молдавская сторона начала ссылаться на «некоторые нормы права», чтобы воспрепятствовать поставкам.

Глава ПМР также подчеркнул, что Молдавия обвиняет Россию в создании препятствий для поставок, хотя российская сторона сделала все возможное для их осуществления.

«Молдовагаз» готов был сотрудничать, но политизация вопроса привела к тому, что движение газа практически остановилось, а ситуация в Приднестровье ухудшается из-за недостатка энергоресурсов.

По словам Красносельского, несмотря на тяжелые условия и быстрое истощение запасов газа, предпринимаются попытки решить проблему, но без содействия Молдавии обеспечить поставки газа будет крайне сложно.

Руководители Приднестровья считают, что решение возможно, если Молдавия выполнит свои обязательства по транзиту газа.

Напомним, глава Приднестровья заявлял о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя при этом оплату.

Президент Молдавии Майя Санду уверена, что поставки российского газа в Приднестровье через посредников нарушают международные санкции и законодательство страны, но готова обеспечить регион теплом и считает, что Газпром мог бы организовать законные поставки через «Молдовагаз».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия спасает Приднестровье от созданного Санду кризиса.