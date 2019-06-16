В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный городскими властями митинг за права журналистов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Митинг стартовал, как и было назначено, в 13.00 и проходит на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, трибуна установлена напротив дома № 9. Организаторами митинга выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова.

«Мы начинаем этот митинг в поддержку всех журналистов. ... Ситуация с Голуновым – это общая победа журналистского сообщества», – заявил со сцены один из организаторов мероприятия, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, передает «Интерфакс».

Он также сообщил, что памятник погибшим журналистам установят в 2019 году в Москве. «В этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре – на Арбате», – сказал Гусев. Он сообщил, что с 1991 года в России погибли более 300 журналистов.

Глава столичного Союза журналистов подчеркнул, что митинг в воскресенье проходит с требованием соблюдения норм закона в отношении журналистов. Помимо ситуации вокруг Ивана Голунова, он перечислил случаи применения силы к представителям прессы в Дагестане, Абхазии, Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Севастополе. «И такие случаи не единичны», – подчеркнул Гусев, передает ТАСС.

«Мы считаем, что сегодня журналистика находится в реальной опасности. У нас есть закон «О средствах массовой информации», мы соблюдаем этот закон. Почему же по отношению к нам определенные представители власти, определенные представители силовых структур не соблюдают этот закон? ... Мы говорим, что закон один для всех», – заявил Гусев.

В свою очередь другой инициатор мероприятия, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил: «Это очень важно, что мы здесь собрались. Мы теперь живем в другой стране, потому что наше общество смогло отстоять Ивана Голунова, я надеюсь, что так будет и впредь. В данном случае речь идет не только о журналистах, но и о наших согражданах. Нужно изменить законодательство, сейчас очень легко сломать человеку судьбу».

«Мы не просим особых прав для журналистов, мы просим таких же прав, как для всех. Мы надеемся на пересмотр статьи 228», – заявила со сцены журналист и член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

В настоящее время у сцены наблюдается несколько сотен митингующих, у рамок металлоискателей при входе на проспект Сахарова около станции метро «Тургеневская» очередей нет. На проспекте дежурят несколько десятков сотрудников полиции и Росгвардии.

По данным Главного управления МВД по Москве, митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы собрал около 1,6 тыс. человек.

Поводом для проведения акции стала история с задержанием Голунова, которого обвинили в распространении наркотиков и отправили под домашний арест. Однако позже глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью в совершении преступления. Колокольцев также попросил президента Владимира Путина освободить от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина. В четверг Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

Кроме того, предложены поправки в статью 228 Уголовного кодекса России о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Газета ВЗГЛЯД писала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.

В минувшую среду на Чистых прудах прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова. Сам журналист от участия в ней отказался. В пресс-службе ГУ МВД сообщали, что полиция задержала более 200 человек. Всего в незаконном шествии участвовали около 1,2 тыс. человек. В экспертной среде участников этой акции назвали любителями хайпа, для которых случай с Голуновым имеет второстепенное значение.