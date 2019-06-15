Турции пригрозили вмешательством ЕС в спор за кипрский шельф

Если Турция продолжит деятельность в исключительной экономической зоне Кипра, ЕС примет против нее меры, заявил глава греческого правительства Алексис Ципрас.

После саммита стран Южной Европы Ципрас заявил, что речь идет не о двусторонних проблемах Турции с Кипром и Грецией, а о европейско-турецкой проблеме, передает РИА «Новости».

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал Кипр. Отметим, что в добыче газа в спорном регионе собираются участвовать французские компании.

О солидарности европейских стран по данному вопросу заявлено в Валеттской декларации, подписанной по итогам саммита. В декларации участники саммита призвали ЕС «рассмотреть соответствующие меры», если Анкара продолжит деятельность в исключительной экономической зоне Кипра.

Напомним, США потребовали от Турции прекратить морское бурение в экономической зоне Кипра.

На шельфе в ИЭЗ Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назревающем конфликте между Турцией и Грецией за кипрский шельф.