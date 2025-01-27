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Экспертиза не подтвердила пытки задержанного в Подмосковье за изготовление оружия
Экспертиза не подтвердила пытки в отношении задержанного в Подмосковье за изготовление оружия Магомедова
В Подмосковье продолжается расследование в отношении Магомеда Магомедова, задержанного за незаконное изготовление оружия, в ходе которого врачи не подтвердили факты нарушений его половой неприкосновенности, сообщили в областном ГУ МВД.
Пресс-служба областного ГУ МВД сообщила, Магомед Магомедов, задержанный в Подмосковье по подозрению в незаконном изготовлении оружия, не подвергался нарушениям половой неприкосновенности, передает ТАСС.
Врачи государственного медицинского учреждения не подтвердили факты противоправных действий по отношению к задержанному. Тем не менее продолжается проверка заявления Магомедова о применении к нему электрошокера.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить происхождение микротравм на теле Магомедова.
Задержание произошло 24 января, во время обысков у подозреваемого были изъяты пистолеты, пистолеты-пулеметы, карабины и иные виды оружия. Магомедова также проверят на причастность к террористической деятельности.
В настоящее время Магомедов находится под арестом. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил председателя СК России, министра внутренних дел взять дело на личный контроль после жалоб Магомедова в социальных сетях о пытках. Проверка показаний задержанного и обстоятельств дела продолжается.