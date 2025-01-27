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Китай решил вложить 138 млрд долларов в ИИ в ответ на проект из США StarGate
Китай объявил о масштабной государственной инициативе по развитию искусственного интеллекта, выделив на эти цели 1 триллион юаней (около 138 млрд долларов), сообщил основатель и главный аналитик Constellation Research Рэй Ванг (Ray Wang).
Этот шаг стал ответом на амбициозный американский проект StarGate, в рамках которого США планируют вложить 500 млрд в создание ИИ-инфраструктуры, заявил Рэй Ванг в своем X (бывший Twitter).
Китайский план, получивший название «План действий по развитию индустрии ИИ», направлен на поддержку местных технологических гигантов, таких как Baidu, ByteDance, Alibaba и DeepSeek. В отличие от американского проекта, который возглавляют частные компании, включая OpenAI, китайская инициатива полностью финансируется государством.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал создание компании StarGate. По его словам, данный проект позволит создать 100 тыс. рабочих мест и станет стимулом для технологического развития США.
При этом, по данным Politico, проект раскритиковал ближайший сторонник Трампа миллиардер Илон Маск.