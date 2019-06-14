Экс-депутат Рады рассказал о страшных последствиях блокады Крыма для Украины

Херсонской области грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной руководством Украины водной блокады Крыма, экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

По его словам, приграничные к полуострову села затапливает водой, которая выходит из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом насосы, которые обеспечивают его работу, за пять лет вышли из строя, а на ремонт денег нет, пишет Журавко на своей странице в «ВКонтакте».

Экс-парламентарий прикрепил видео, где запечатлены затопленные дома местных жителей.

«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа – это засаливание плодородной земли, вторая – обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», – написал экс-депутат.

Политик подчеркнул, что если ситуация не изменится, то в приграничных украинских селах начнутся эпидемии. Он призывал срочно открыть Северо-Крымский канал, иначе «будет беда».

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал действующему главе Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крыма и наладить с жителями полуострова «человеческие отношения».

Напомним, администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.

Об отключениях воды на неподконтрольных Украине территориях подробно писала газета ВЗГЛЯД.