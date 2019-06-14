ЕС сообщил об обсуждении с Россией использования евро в энергосделках

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович рассказал о переговорах с Россией по расширению использования евро в сделках по энергоносителям.

Шефчович в Twitter сообщил, что обсудил с российским министром финансов Антоном Силуановым «более широкое использование евро в международных операциях, связанных с энергетикой».

ЕК планирует продолжить обсуждение данной темы. Шефчович подчеркнул, что евро является «стабильной и надежной мировой валютой».

По словам Силуанова, стороны договорились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро, передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что доллар превратился в инструмент давления эмитента на весь мир.