Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что доллар превратился в инструмент давления эмитента на весь мир.

По словам Путина, доверие к доллару падает во всем мире, поэтому необходимо переосмыслить его роль, передает РИА «Новости».

Также российский лидер подчеркнул, что необходимо усилить экономические институты ООН.