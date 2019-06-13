В профсоюзе моряков уточнили число россиян на загоревшемся в Оманском заливе танкере

На борту одного из танкеров, загоревшихся в Оманском заливе, находились 12 моряков из России, все они эвакуированы, сообщили в четверг в пресс-службе Российского профсоюза моряков.

«Двенадцать человек (россиян), все они эвакуированы на сушу, никто не пострадал. Они из южных регионов – Новороссийск, Краснодар, Туапсе», – сказала представитель профсоюза, передает ТАСС.

Она не уточнила, на борту какого из судов находились моряки.

Ранее сообщалось, что на борту загоревшегося и затонувшего в Оманском заливе танкера Front Altair находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии, все они эвакуированы.

Напомним, в четверг иранский телеканал «Пресс-ТВ» сообщил о нападениях на два нефтяных судна в Оманском заливе. При этом сообщалось, что среди членов экипажа одного из танкеров были россияне.

МИД назвал инцидент с танкерами в Оманском заливе отражением остроты ситуации в регионе.

Это не первый подобный инцидент. 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, после чего огнем оказались охвачены от семи до 10 нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией. Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.