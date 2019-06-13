Украина решила повременить с отправкой боевых кораблей в Керченский пролив

Киев не станет сдавать позиции в Керченском проливе, но вопрос нового прохождения украинских сил через него пока не стоит, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

«Все решения будут приниматься взвешенно... Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», – сказал он в интервью «Би-би-си Украина».

При этом Хомчак отметил, что сначала нужно разобраться с инцидентом во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив. «Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», – добавил он.

Хомчак подчеркнул также, что руководство так называемой Операции объединенных сил «готово реагировать на все угрозы».

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов не исключил, что Москва подаст иск к Киеву в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе.

Ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. 25 мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у этого ведомства нет соответствующей юрисдикции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.