В Крыму предложили создать международный трибунал по Украине

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов не исключил, что Москва подаст иск к Киеву в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе.

Он предложил создать Общественный международный трибунал по образцу трибунала Сартра-Расссела 1967 года, осудившего преступления американских военных во Вьетнаме, передает РИА «Новости».

«Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинских военных, устроивших провокацию в Керченском проливе», – считает Молохов.

Ранее Молохов назвал абсурдом претензии Киева на морской шельф.

Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. 25 мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у этого ведомства нет соответствующей юрисдикции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.